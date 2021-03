Contagi e morti dilagavano, così la Sicilia evitò zone rosse e restrizioni

Dati di morti nascosti e numeri dei tamponi non comunicati. Resta da capire il perchè l’assessorato alla Sanità avrebbe puntato a smorzare la gravità della situazione siciliana legata all’emergenza sanitaria. Domande che si pongono i siciliani e che, al momento, non hanno una risposta visto che l’assessore Razza ha preferito non rispondere al Gip.

Evitate zone rosse e restrizioni

Questa mattina il procuratore aggiunto di Trapani, Maurizio Agnello, a proposito dell’inchiesta sui dati Covid in Sicilia che ha condotto ieri a tre arresti e al coinvolgimento dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, che si è dimesso, ha dichiarato che “il reato di falso è funzionale di solito ad altro. Dobbiamo capire perchè”.

Le intercettazioni sotto la lente

Dalle intercettazioni emergerebbero almeno “140 morti mai comunicati”. “Ruggero ha voluto modificata una cosa, ora appena te lo giro… perché il problema lo sai qual è? Che abbiamo trovato 140 morti mai comunicati”. Lo diceva al telefono Maria Letizia Di Liberti, intercettata dai carabinieri. I morti non comunicati sarebbero soggetti deceduti in casa o in alcuni pronto soccorso. Prima che la telefonata si interrompa la Di Liberti afferma che non possono aggiungerne 40, ma ne inserirà 5 al giorno a tutte le Asp. Così, quindi sarebbero ststi “spalmati” i morti.

In un’altra telefonata la Di Liberti parla con il vice capo di Gabinetto Croce: “Hou..vedi che sono assai! Che c’è, il dato questo dei deceduti e quindi ti diminuisce la terapia intensiva, ma non perché la gente torna nei reparti” e Ferdinando Croce (indagato) risponde: “La terapia intensiva diminuisce perché ce li scotoliamo”.

Numeri limati o ritardati

I dati dei positivi, inoltre, sarebbero stati limati per far sembrare meno tragica la situazione. La Di Liberti parla con suo collaboratore Salvatore Cusimano. “Il problema era il 6, i 600 che sono… basta che c’è un 5, pure se è 595, 596, ma è 5”. Bastava togliere qualche contagio per far abbassare la soglia a 5 centinaia piuttosto che a 6.

Obiettivo sarebbe stato anche quello di fare calare il tasso di positività. A fronte dei 5000 tamponi eseguiti Di Liberti diceva: “… ma mettici 2.000 di rapidi… fregatene”. Stessa cosa il 21 novembre dove, come si legge nell’ordinanza, è stato “comunicato all’ISS +1838 nuovi soggetti positivi inserendone +150 relativi a dati acquisiti in giorni precedenti, nonché +9.386 a fronte dei reali 8.900 circa”. Il 6 febbraio, poi, come si legge sempre nell’ordinanza, la Di Liberti e Cusimano hanno deciso di “comunicare all’ISS un numero superiore di tamponi effettuati pari a +10.593 aumentato di circa 3.000 tamponi.

Falle del sistema dei conteggi

Diverse sono le falle del sistema. Dalle carte emerge la prassi, da parte di laboratori pubblici e privati e delle Asp, di caricare sulla piattaforma informatica “Qualità Sicilia” i dati dei contagi relativi a più giorni in un’unica soluzione, spesso per carenza di personale amministrativo.