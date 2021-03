Dati falsati e morti “spalmati”, Musumeci, “Verità emergerà presto”

I morti erano numeri da “spalmare” nel corso della settimana. Così il dato sarebbe apparso, meno grave. È quello che emerge dalle intercettazioni tra il’assessore alla Sanità Ruggero Razza e la dirigente, Letizia Di Liberti.

“Spalmiamoli un poco…”. Queste le parola di Razza mentre parlava dei morti con la dirigente regionale che avrebbe dovuto comunicare i dati dei decessi in Sicilia all’Istituto Superiore di Sanità. “I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?”, chiede la dirigente. “Ma sono veri?”, chiede Razza. “Si, solo che sono di 3 giorni fa”, risponde. E Razza dà l’ok: “spalmiamoli un poco”.

“Gliene do uno e gli altri li spalmo in questi giorni”

“Ah, ok allora oggi gliene do uno e gli altri li spalmo in questi giorni, va bene, ok. Mentre quelli del San Marco, i 6 sono veri e pure gli altri 5 sono tutti d’ieri… Quelli di Ragusa, Ragusa 5! E questi 6 al San Marco sono di ieri.. perché ieri il San Marco ne aveva avuti ieri altri 5 del giorno prima, in pratica. Va bene?” “Ok”, risponde l’assessore Razza. Intercettazioni che dimostrerebbero secondo la Procura di Trapani che i dati dell’emergenza sarebbero stati falsati. Ora ci sono arresti e avvisi di garanzia (leggi qui)

Le parole di Musumeci

“Ho letto le agenzie, inutile dire che in questi casi si resta sorpresi. Noi le zone rosse le abbiamo anticipate non nascoste: è storia. Ma bisogna avere rispetto per la magistratura, ho fiducia nell’assessore Ruggero Razza, se fosse responsabile da solo adotterebbe le decisioni consequenziali. Bisogna essere sereni e fiduciosi, sono convinto che la verità emergerà prestissimo”. Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, commenta a Omnibus su La7, l’inchiesta che ha portato ad arresti per alterazione dei dati su tamponi e positivi trasmessi all’Iss in cui è coinvolto come indagato, l’assessore alla Salute Razza.

Attendiamo le indagini

Musumeci ha aggiunto: “Quello che abbiamo fatto in un anno è stato improntato alla massima trasparenza, abbiamo sempre seguito la linea del rigore e della fermezza”. “Fino alla scorsa settimana – ha proseguito – abbiamo chiesto noi a Roma la zona rossa perché noi guardavamo al numero dei morti. Facciamo andare avanti le indagini, gli avvisi di garanzia servono a fare chiarezza, lasciamo lavorare e alla fine ne trarremo le conclusioni”.