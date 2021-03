Frena l’epidemia in Sicilia, Musumeci: “Tensione alta ad aprile ma guardiamo al futuro”

“Teniamo alta la tensione ad aprile guardano al futuro, in attesa dei ristori dal Governo”. È quanto ha detto il presidente della Regione, nello Musumeci, intervenuto questa mattina su RaiNews24. L’esperto dell’Università dell’Insubria indica che l’epidemia anche in Sicilia sta rallentando.

Situazione stabile in Sicilia

In Sicilia nonostante l’aumento dei casi, la situazione negli ospedali è abbastanza stabile. “Avevamo i parametri per restare in giallo – ha sottolineato Musumeci – ora i dati sono ancora non allarmanti. Anche se è cresciuto il numero dei contagi, gli ospedali non sono sotto pressione”.

Musumeci ha sottolineato la necessità di ricevere i ristori da governo nazionale. “La Sicilia ha bisogno di guardare al futuro e non mi stanco mai di dire al governo di mandare i ristori. Se la media è di tre mila euro ad azienda mi chiedo come sia possibile consentire una ripresa alle aziende”.

E oggi nell’Isola arriva il commissario nazionale per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo

“Con Figliolo parleremo di vaccini – ha detto Musumeci -. In Sicilia ci sono diversi hub, abbiamo mobilitato tutte le risorse umane ma manca la materia prima. Nei primi di aprile dovrebbero arrivare 110 mila fiale. Per il sabato santo abbiamo firmato una convenzione per le somministrazione nelle parrocchie. Vogliamo decentrare sul territorio la possibilità di vaccinarsi”. Cos’ Musumeci ribadisce la volontà di vaccinare al mare: “Se in estate dovessimo ancora somministrare vaccini, a luglio e agosto, nelle infermerie degli stabilimenti balneari potremmo somministrare le dosi”.

Scuole resteranno aperte anche in Sicilia

Un pensiero anche alla scuola. “La scuola va tenuta aperta fino a che è possibile, nell’interesse degli scolari e delle famiglie. Meglio a suola che in giro per le strade e a non fare nulla a casa. Fino a quando il Cts non ordinerà le chiusure delle scuole, le terrò aperte”.

La buona notizia dall’esperto

Buone notizie per la Sicilia durante il collegamento le ha fornite Davide Tori, ricercatore dell’università dell’Insubria. “La situazione in Sicilia è stabile – ha sottolineato -. Contagi, ricoveri e decessi sono stabili. Anche l’Rt è in lieve decrescita, siamo a 1,05 e ci avviciniamo al valore critico che indica che l’epidemia stia rallentando”.