Incidente mortale in autostrada, muore a 22 anni il militare Riccardo Maestrale

Incidente mortale sulla A18 Palermo-Messina. La vittima è il militare 22enne Riccardo Maestrale, travolto e ucciso mentre prestava soccorso a un automobilista.

Riccardo ucciso dalla sua generosità

Secondo le prime ricostruzioni, era appena avvenuto un incidente avvenuto sulla A20, lungo la corsia in direzione Palermo, sul viadotto Tarantonio poco prima di Villafranca. Il militare si è fermato per dare aiuto alle persone coinvolte ma è stato travolto e ucciso sul colpo da un mezzo che sta sopraggiungendo a velocità.

Il dramma sulla A18 Palermo Messina

Riccardo Maestrale, militare di 22 anni originario di Lecco ma residente a Milazzo, non l’ha fatta. Una tragedia che si è consumata nel corso della serata di ieri.

Quattro feriti in ospedale

Dopo che una Toyota e un Tir si sono scontrati. L’uomo è sceso dalla sua auto. era in compagnia del fratello.

Il giovane è stato investito da un altro mezzo che stava sopraggiungendo, una Ford EcoSport. Per il giovane, ex alunno dell’istituto tecnico industriale Majorana di Milazzo, non c’è stato nulla da fare. Ferito lievemente anche il fratello.

Sul posto è arrivata la polizia stradale. Sul posto sono intervenuti anche tre mezzi dei vigili del fuoco e gli uomini del 118 che hanno trasportato i feriti al Policlinico di Messina.

La Procura della Repubblica ha aperto una inchiesta per fare piena luce sull’incidente stradale. Riccardo Maestrale stava rientrando nella città del Capo dove aveva frequentato l’Industriale, prima dell’impegno nell’Esercito.