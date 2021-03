Pasqua blindata, Monreale vieta scampagnate, Partinico e Borgo Parrini off limits

Divieto di scampagnate e Monreale e strade chiuse a Partinico. Sono solo alcuni dei provvedimenti che stanno attuando i sindaci della provincia di Palermo in vista delle festività pasquali.

Obiettivo delle ordinanze dei sindaci è evitare gli assembramenti che continuano a verificarsi, mettendo in serio pericolo la cittadina dinanzi all’avanzamento del virus. In ragione di ciò arriva dai Comuni l’ordinanza che, di fatto, intende contrastare il fenomeno.

A Monreale scampagnate vietate

A Monreale il sindaco Arcidiacono ha deciso di vietare la classica scampagnata di Pasqua e Pasquetta “al fine di evitare qualunque fenomeno di assembramento di persone”. “L’evoluzione dell’emergenza pandemica – spiega il sindaco – indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento. Nonostante le prescrizioni in vigore, si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il divieto di assembramento in aree pubbliche. L’ordinanza sindacale è stata necessaria, pertanto, al fine di scongiurare tali comportamenti nocivi per la salute pubblica”.

A Partinico strade e piazze off limits

A Partinico introdotto il divieto di stanziamento nei luoghi di maggior “partecipazione” della cittadina, individuati grazie alla collaborazione dei vigili urbani che hanno più volte segnalato il fenomeno. Non si potrà più sostare facendo gruppo in piazza Parini e arterie a essa adiacenti, stessa cosa per l’ex Arena Lo Baido e quella nei pressi del corso principale, vietato assembrarsi anche in via Mattarella e zone ad essa limitrofe e nell’area adiacente alla parrocchia del Santissimo Salvatore in via La Franca.

Divieti anche a Borgo Parrini

Interdetto anche borgo Parrini divenuto negli ultimi 12 mesi una vera e propria meta turistica capace di attirare curiosi e turisti non solo dai paesi limitrofi ma dall’intera provincia di Palermo oltre che – nella bella stagione – di carovane di turisti da tutta Europa.