Tragico schianto, Adriano Parisi lascia moglie e figli

Adriano Parisi, 35 anni, di Chiaramonte Gulfi (RG) è morto in ospedale questa mattina dopo essere rimasto vittima di un grave incidente che si è verificato ieri pomeriggio. Le condizioni del giovane, in sella a una moto, sono apparse subito gravi dopo il ricovero in codice rosso all’ospedale di Vittoria.

Adriano Parisi era di Chiaramonte Gulfi

Parisi, era n sella alla sua moto quando si è scontrato con un grosso mezzo pesante. Un impatto violentissimo avvenuto in prossimità di un incrocio. Il 118 lo ha preso in carico e trasportato in gravi condizioni in ospedale dove purtroppo è morto a causa delle grave lesioni. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma stamani il suo cuore ha cessato di battere.

Una comunità sconvolta

La notizia della morte di Adriano Parisi sconvolge la comunità di Chiaramonte Gulfi, la città di origine del 35enne, molto conosciuto. L’uomo lascia una compagna e due bambini. Era un appassionato cacciatore.

Ora la procura ragusana ha aperto un fascicolo d’inchiesta, un atto dovuto visto che il giovane ha perso la vita. Si attendono i verbali delle forze dell’ordine intervenute per meglio chiarire la dinamica della tragedia. Sarà sentito il conducente del camion mentre i mezzi, come accade in queste circostanze, saranno sottoposti a sequestro.