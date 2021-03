Corleone, il sindaco Nicolosi ritira le dimissioni

Il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, ritira le dimissioni dopo il caso dei furbetti dei vaccini. “Personalmente sento il dovere di proseguire con dedizione ancora più grande”, dice.

Oggi a Corleone si sono riuniti i capigruppo consiliari. Una riunione, secondo quanto dice Nicolosi, che si è conclusa con un rinnovato impegno da parte di tutti a continuare l’attività amministrativa.

“Personalmente sento il dovere di proseguire con dedizione ancora più grande, perché a Corleone possano trovare concreta realizzazione le grandi opere avviate e da inaugurare tra l’anno in corso e il prossimo”. Ha fatto sapere Nicolosi.

Il sindaco chiede “un nuovo patto di collaborazione e comprensione con tutta la cittadinanza, entrato in crisi a seguito delle vicende di queste settimane che hanno registrato fratture e contrapposizioni. Per raggiungere questo risultato personalmente rinuncerò ad ogni azione di riconoscimento delle mie ragioni, auspicando che analogo comportamento possa riguardare tutti”.

Il sindaco aveva presentato dimissioni irrevocabili salvo poi ripensarci.

Non ci stava a passare per uno dei tanti cosiddetti “furbetti”. Una pioggia di solidarietà nei suoi confronti anche dopo una busta contenente minacce e un proiettile e il Consiglio comunale che ha chiesto il suo ritorno per evitare il commissario regionale. Tutto ciò ha fatto fare un passo indietro.

“Il clima a Corleone è pesante – ha detto Nicolosi al Giornale di Sicilia – Lo scorso anno mi hanno bruciato l’auto del Comune – prosegue il primo cittadino -. Poi l’incendio della chiesa. Adesso il proiettile con una lettera dove mi hanno scritto di fermarmi. I carabinieri mi hanno mostrato la lettera di cui non posso parlare perché ci sono indagini e mi hanno fatto domande sugli appalti e altri aspetti legati all’amministrazione. Per quanto riguarda le mie dimissione e la vicenda del vaccino non mi sento assolutamente responsabile di alcun illecito – conclude -. Non mi sento un furbetto e non lo sono. È quanto mi hanno detto tutti e anche i colleghi sindaci della provincia che mi hanno chiesto di continuare in questa battaglia che ritengono corretta. La mia decisione di vaccinarmi era stata dettata dalla volontà di non lasciare il Comune in questo periodo scoperto. Per questo sto valutando la scelta di proseguire il mandato e caso mai dimettermi a luglio”.