Incidente in Viale Regione Siciliana, auto si ribalta e si schianta nel guardrail

Un’auto si ribalta in viale Regione Siciliana, a Palermo. L’incidente stradale è avvenuto questa mattina nella corsia centrale direzione Catania della Circonvallazione, all’altezza via Altofonte.

Una Lancia Ypsilon grigia si è ribaltata, forze a causa della pioggia di questa mattina, finendo la propria corsa sul guardrail, nello spazio che delimita la carreggiata.

Al momento non si conoscono le generalità della persona alla guida del mezzo, né le sue condizioni. Qualche rallentamento si è verificato a causa del sinistro e per il recupero del mezzo incidentato. Sul posto le autorità per la ricostruzione della dinamica.

Nella serata di ieri un grave incidente stradale si è verificato a Monreale, lungo la SS186, nel tratto della Circonvallazione (LEGGI QUI). Tre auto sono rimaste coinvolte e quattro sono i feriti di un rocambolesco incidente avvenuto attorno alle 21.30 di ieri, sabato 20 marzo. Una donna è rimasta gravemente ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. Altre tre persone ferite in modo più lieve. Sul posto il 118 e i Carabinieri di Monreale.