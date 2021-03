Incendio in una casa di Corleone, polizia e pompieri salvano due persone

Due persone sono state ricoverate all’ospedale Dei Bianchi di Corleone in seguito ad un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione.

Il rogo si è sviluppato questa mattina all’interno di una palazzina di Corleone, in via Crispi. Un uomo, S. T, 66 anni, dopo essersi accorto della fiamme, è uscito dalla casa dove però è rimasta in trappola la madre, A. C., 89enne. Lo riporta Città Nuove.

Allertati da una telefonata, sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del locale distaccamento e gli agenti del Commissariato di Corleone. Mentre i vigili del fuoco si davano da fare per spegnere l’incendio, i poliziotti si sono salito al primo piano mettendo in salvo l’anziana. La donna è stata trovata esamine in bagno.

La donna è stata stabilizzata e trasportata in ospedale dai soccorritori del 118. Anche il figlio è stato ricoverato. Le loro condizioni non sarebbero gravi. L’incendio, su cui indagano i poliziotti, si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito.