Sicilia in zona arancione, Musumeci: amareggiato, “Decisione prudenziale”

“Il governo nazionale ha deciso che anche la Sicilia da lunedì entrerà in zona arancione. Provoca tanta amarezza questa decisione adottata con un decreto legge, a cui non possiamo assolutamente opporci, nonostante i dati della Sicilia siano confortanti”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci alla notizia che la Sicilia da lunedì sarà zona arancione.

“Abbiamo infatti parametri in linea con una condizione di non emergenza, ci sono meno ricoveri in terapia intensiva, anche se negli ultimi giorni sono aumentati i contagi. È un provvedimento adottato per prudenza, e però ci fa tanta rabbia. Se accanto a questo provvedimento il governo si preoccupasse di affrettare la concessione delle misure di sostegno agli operatori economici, almeno limiteremmo i danni”.

L’invito di Musumeci è di utilizzare questi giorni per far procedere velocemente la campagna vaccinale, “perché tutti hanno diritto a tornare il prima possibile alla normalità”.