Daniela e la lotta contro il cancro, da Monreale parte la raccolta fondi

Un appello ai siciliani e a tutti coloro che volessero contribuire a pagare le cure per una malattia arrivata come un fulmine a ciel sereno. Un appello e una raccolta fondi per pagare le cure alla moglie che ha scoperto di essere affetta da una rara forma di cancro. L’appello lo lancia il marito Simone Marchese, di Monreale. L’uomo chiede una mano, un contributo economico per sostenere le cure, visto il momento di difficoltà che attraversa la famiglia. Lo fa con il cuore in mano, in vista di una complicata operazione chirurgica che dovrà subire a breve la moglie Daniela.

Una mamma che ha bisogno di aiuto

Si tratta di una giovane mamma di tre bambini, “una moglie straordinaria”, dice il marito. La donna a soli 37 anni ha scoperto di avere un cancro dopo aver sentito una massa al seno. Viene operata per poi scoprire che si tratta di una massa tumorale. “Il referto è devastante – racconta il marito -, un raro sarcoma di Ewing-like ai tessuti molli della mammella”. Cominciano il calvario per la famiglia tra viaggi in aereo per Milano e visite private presso specialisti in tumori rari.

Si tratta di un tumore raro, maligno, aggressivo. Dopo un trattamento a base di chemioterapia, i medici hanno deciso di sospendere il trattamento e tentare l’operazione chirurgica. “I medici dicono che abbiamo buone possibilità di vincere – racconta Simone – ma seguirà un follow up di tre anni fatto d’interventi, visite, cure, viaggi, lacrime e sorrisi”

L’appello a chi volesse donare

“Mi chiamo Simone, la prima ondata di pandemia ha messo in ginocchio la mia attività commerciale, la seconda ondata l’ha letteralmente distrutta, portando via con se quei pochi risparmi nella speranza di salvarla e continuare a lavorare. La raccolta fondi servirà a garantire tutto ciò che sarà necessario alla risoluzione di questo percorso inaspettato che ha colpito le nostre vite e quelle dei nostri figli di 13, 8 e 6 anni. Nella speranza di ritornare a lavorare o trovare una nuova opportunità professionale per tornare a garantire la sicurezza e il futuro della mia famiglia quanto prima e tornare a sorridere. Non è mai il momento migliore per affrontare una malattia, ma non poteva succedere in un periodo peggiore, perdendo anche il lavoro. Il 23 Marzo 2021 è previsto il primo intervento chirurgico a Milano. Ringrazio anticipatamente tutti coloro parteciperanno alla donazione tendendo una mano a un padre di famiglia, aiutando Daniela a sconfiggere il cancro e tornare a crescere i propri figli”.

