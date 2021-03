Incidente mortale sulla SS 113 a Campofelice, traffico in tilt

Incidente mortale questo pomeriggio sulla SS113 “Settentrionale Sicula”. A perdere la vita una persona di cui ancora non sono state rese note le generalità.

Il traffico è temporaneamente rallentato nei pressi di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, a causa del grave incidente.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due autoveicoli ed una persona è deceduta. Lo rende noto l’Anas. Sul posto sono presenti le squadre della Società e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della normale circolazione.

Ieri un altro schianto lungo la SS 113 all’altezza di Trabia. Un’auto è andata a schiantarsi contro un muro è una ragazza di 19 anni è stata ricoverata al Policlinico di Palermo in condizioni bravissima. All’interno dell’auto erano presenti altri due giovani che sono stati portati all’ospedale di Termini Imerese, non sarebbero in gravi condizioni.

In aggiornamento