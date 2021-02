Tragedia nel mondo degli avvocati, muore a Monreale Marco Portera

Un’altra inaspettata tragedia colpisce il mondo degli avvocati e la città di Monreale. È morto l’avvocato Marco Portera, monrealese, a dicembre aveva compiuto 47 anni. Un apprezzato avvocato penalista del foro di Palermo.

La tragedia a Monreale

Come riporta MonrealeLive, il legale è stato trovato privo di vita in casa. Secondo le prime notizie, gli amici cercavano di contattarlo da qualche giorno, non avendo però alcuna risposta. Da qui la tragica scoperta. Portera orobabilmente è stato colto da un grave malore.

Tanti amici e colleghi sconvolti

Una notizia che ha sconvolto i numerosi amici e colleghi. Sono tanti i messaggi lasciati nella sua bacheca social. L’avvocato lascia un bimbo ancora in tenera età. Ieri l’altra brutta notizia che ha riguardati una avvocatessa di 35 anni trovata senza vita in casa.

Il ricordo di Marco Portera

Lo ricorda con dolore il consigliere comunale di Monreale Giuseppe La Corte, da tempo amico del legale. “Ho appreso con grande stupore e sincero increscimento della prematura scomparsa del nostro caro amico Marco – dice La Corte -. Molte sono le immagini di lui che porterò nel mio cuore. Una persona generosa, socievole sempre aperta agli altri e al sorriso. Non avrei mai immaginato di dover scrivere di Lui al passato soprattutto perché tanta era la sua voglia di vivere e di stare con gli altri”.

“Un saluto al collega Marco Portera , che oggi ci ha prematuramente lasciati – dice il collega Salvatore Ferrante -. Che la terra ti sia lieve, caro amico”.

“E a pensare che questo fine settimana dovevamo vederci e fare una grigliata. Non ci posso credere – dice l’amico Alex -. Oggi poterti dare un ultimo addio mi viene troppo difficile. Mi mancherai tantissimo Marco Portera. La tua scomparsa è uno shock. Non riesco a capire come sia potuto accadere. Ti vorrò sempre un mondo di bene sei e sarai sempre nei miei ricordi più belli”.