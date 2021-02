Terribile incedente mortale sulla A29, un morto

Incidente mortale sull’autostrada Palermo-Mazara A29. Un uomo, Pietro Serpentania di 49 anni, è morto.

Si tratta di un’altra tragedia sulle strade siciliane.

Pietro Serpentania era un operaio originario di Trapani. L’incidente mortale è avvenuto sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Palermo. La tragedia nel tratto compreso tra Montelepre e Terrasini. A scontrarsi due camion che sono finiti oltre il guardrail. Uno dei due conducenti è morto.

Per causa ancora da accertare due furgoni sono entrati in contatto fra di loro. Nell’impatto ha perso la vita una persona. Fra le persone che viaggiavano sui due mezzi ci sono anche ben tre feriti e uno è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale Palermitano di Villa Sofia. Il ferito, secondo quanto si apprende, era rimasto incastrato fra le lamiere di uno dei due mezzi coinvolti ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo dello scontro prima di essere trasportato in urgenza dal personale sanitario del 118.

L’autostrada è stata chiusa in quel tratto e sul posto sono giunte le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale Anas.