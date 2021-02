Incidente a Monreale, ferito un ragazzo di 26 anni

Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito nel corso di un incidente stradale che si è verificato a Monreale. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale come riporta MonrealeLive.

L’incidente è avvenuto ieri attorno alle 19.30 in via Mulini, all’incrocio con via Cretazzi, tra un’automobile e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che è stato scaraventato sull’asfalto.

Sul posto i soccorritori del 118 che hanno prelevato la vittima e l’hanno trasportata al vicino ospedale Ingrassia di Palermo. Il giovane ha riportato un trauma all’anca, per fortuna non grave. Sarà compito della polizia municipale di Monreale ricostruire la dinamica dell’incidente.