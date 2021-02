Incidente a Campobello di Licata, muore il capo Forestale Giuseppe Bonaventura

Giuseppe Bonaventura è l’ennesima vittima di un incidente stradale avvenuto in Sicilia. L’uomo è morto dopo che un’automobile lo ha travolto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Solo ieri sera è morto un 46enne a Marsala.

La vittima Giuseppe Bonaventura di Ravanusa

L’uomo è morto in seguito all’impatto con un’auto guidata da una donna. Il tragico incidente mortale – l’ennesimo di questo 2021 – è avvenuto sulla strada statale 557 di Campobello di Licata. Giuseppe Bonaventura, 62 anni, era il capo della Forestale di Licata.

Per cause ancora da accertare, la bicicletta si è scontrata contro un’auto all’altezza del km 1,200. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore e poi è stata riaperta, come fa sapere l’Anas. Sul posto sono intervenute le squadre di Anas che hanno gestito la viabilità, deviando i mezzi su strade secondarie quando la statale è stata chiusa e poi fino al ripristino della normale circolazione. È giunto anche un elisoccorso ma è tornato indietro visto che l’uomo era già morto al suo arrivo.

Solo ieri sera un altro mortale

Nicola Titone l’uomo di 46 anni morto in un terribile incidente stradale avvenuto ieri sera a Marsala. Lo schianto mortale nella zona di Ventrischi. La sua moto si è schiantata con un furgone di una ditta di spedizioni nell’incrocio tra Ventrischi e Sant’Anna. Un impatto violentissimo nel corso del quale l’uomo ha sbattuto violentemente il capo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. L’uomo è deceduto subito dopo l’arrivo al pronto soccorso di Marsala. Ma per lui non c’è stato nulla da fare.