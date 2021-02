La Sicilia sarà zona gialla, l’annuncio di Musumeci

Zona Gialla in Sicilia dal 15 o dal 14 febbraio

Contagi in calo è indice RT lo confermano

Nello Musumeci vuole riaprire i ristoranti

Il pressing dei sindacati, delle associazioni di categoria e della Lega

“Pronti alla zona gialla, vorremmo ristoranti aperti a San Valentino”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, nello Musumeci questa mattina nel corso di una conferenza stampa in cui è stato fatto il punto della situazione coronavirus sull’isola.

Nello Musumeci ottimista sulla zona gialla in Sicilia

«Stiamo raccogliendo alcuni dati, per fortuna, confortanti: diminuisce il numero dei ricoveri anche in terapia intensiva, dei contagiati e abbiamo un Rt intorno allo 0,60, anche se ancora non ufficiale». Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in conferenza stampa, a Palermo. «Ho buoni motivi per pensare che col dato ufficiale di domani potremo chiedere al governo non solo l’introduzione della zona gialla, mi piacerebbe se il ministro ci autorizzasse a consentire ai ristoratori e a chi somministra cibo di potere tenere aperti i locali per questo fine settimana fino alle 22, in occasione della festa di San Valentino».

Obiettivo zona gialla a San Valentino in Sicilia

«Sarebbe la prima boccata d’ossigeno dopo mesi di tragico immobilismo – ha aggiunto il governatore -. Per questo motivo mi piacerebbe chiedere al governo, solo per questo sabato sera e la domenica, di posticipare la chiusura dalle 18 alle 22. Poi la zona gialla sarà disciplinata dalle disposizioni nazionali e soprattutto dal nuovo governo. Noi chiederemo la deroga soltanto in occasione della festività di San Valentino».

Gli appelli per la riapertura

Per giungere a delle riaperture si sta facendo sempre più pressante la spinta delle attività produttive e delle associazioni di categoria su Musumeci.

Confindustria Sicilia ma anche Confcommercio e artigiani hanno chiesto al Presidente della Regione la riapertura delle attività commerciali.

I deputati all’Ars di Fratelli d’Italia e il segretario regionale della Lega Nino Minardo premono per una riapertura al 14 febbraio. L’obiettivo è dare un po’ di fiato ad alcune attività commerciali per San Valentino.