Femminicidio a Palermo, 32enne trovata morta in casa

Si indaga per omicidio a Palermo dopo che una donna, Piera Napoli, è stata trovata morta in casa. A indagare sul presunto femminicidio sono i Carabinieri.

Piera Napoli aveva 32 anni

Sarebbe stata uccisa in casa in via Vanvitelli, al Cep. Il corpo della donna sarebbe stato trovato nel bagno di casa. Sul posto i Carabinieri che indagano per omicidio.

A far scoprire il corpo ai Carabinieri sarebbe stato il marito Salvatore Baglione, 37 anni,che si sarebbe presentato alla stazione Uditore dei Carabinieri. La coppia aveva tre figli.

Salvatore Baglione, il marito, in caserma

Sul luogo dell’omicidio il medico legale. Secondo le prime notizie che trapelano, la donna sarebbe stata uccisa con un’arma da taglio. Gli investigatori avrebbero sequestrato anche un coltello da cucina. Il marito è stato portato in Caserma.