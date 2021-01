E’ ufficiale, la Sicilia è Zona arancione con Rt da zona gialla

Ufficiale la zona arancione, i dati della Sicilia da zona gialla

Non sarà un liberi tutti con la zona arancione

Il bollettino di oggi

La Sicilia è zona arancione e ha un indice Rt puntuale di 0.98, addirittura da zona gialla ma l’intenzione del Governo nazionale è di declassarla a zona arancione. È il risultato della zona rossa che, nonostante le troppe persone in giro, ha comunque dato dei buoni risultati in termini di calo dei contagi. Ora è ufficiale, da domenica 31 gennaio la Sicilia è in zona arancione.

Un risultato evidente visto che l’indice di trasmissibilità di è abbassato sotto la soglia di 1. L’Isola avrebbe perfino i numeri per passare in zona gialla ma certamente questo non avverrà anche perché la classificazione è al limite superiore.

Gli indici Rt puntuali di tutte le regioni

Questo il quadro degli Rt puntuali regione per regione contenuto nella bozza del 37 esimo monitoraggio settimanale: Abruzzo 0,81 Basilicata 0.91 Calabria 0.82 Campania 0.97 E-R 0.77 Friuli Venezia Giulia 0.68 Lazio 0.73 Liguria 0.87 Lombardia 0.84 Marche 0.88 Molise 1.51 Piemonte 0.82 PA Bolzano 0.8 Pa Trento 0.56 Puglia 0.9 Sardegna 0.81 Sicilia 0.98 Toscana 0.95 Umbria 0.96 Valle d’Aosta 0.82 Veneto 0.61.

Zona arancione non è liberi tutti

La zona arancione non sarà un liberi tutti ma continueranno a vigere restrizioni e divieti. resterà il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e non sarà possibile andare in un altro Comune se non per necessità. Unica deroga per i Comuni inferiori a 5mila abitanti. Torneranno le visite tra parenti salvo diversa decisione del Presidente della Regione, Nello Musumeci. Il Governatore, con un suo provvedimento potrebbe anche decidere di dichiarare qualche piccola zona rossa nelle aree con più contagi.

Il bollettino di oggi in Sicilia

Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 36 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 211 persone (quattro in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 2816 persone. Trentasette (37) i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 944. I tamponi molecolari processati sono stati 9523. I tamponi rapidi sono stati 15938. Questo il report dei contagi nelle province: Agrigento 57, Caltanissetta, 53, Catania 177, Enna 17, Messina 137, Palermo 291, Ragusa 10, Siracusa 61, Trapani 141. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 151.786.