Meno contagi in Sicilia, zona arancione più vicina

Primi segnali di allentamento dei contagi in Sicilia

Se il trend continua si va verso la zona arancione

Continua il ritardo dei vaccini e Musumeci chiede di requisirli

L’epidemia in Sicilia allenta la morsa anche di poco.

Un timido segnale di allentamento dei contagi e dei ricoveri ordinari. Crescono però gli accessi in terapia intensiva. Il dato della settimana sarà fondamentale per uscire dalla zona rossa e passare alla zona arancione in Sicilia.

L’ufficio Statistica del Comune ha elaborato il report settimanale relativo alla evoluzione dell’epidemia in Sicilia, sulla base dei dati del Dipartimento Nazionale di Protezione civile. I dati sono aggiornati al 24 gennaio.

Timidi segnali di allentamento

Emergono, come detto, i primi segnali di rallentamento. Sono diminuiti i nuovi positivi e cresciuti meno i ricoverati e i deceduti. Sono però aumentati ancora gli ingressi in terapia intensiva.

In particolare, i nuovi positivi sono 9023, in calo rispetto alla settimana precedente, quando si era registrato il valore più elevato dall’inizio. I tamponi positivi sono pari al 23,1%. Il numero degli attuali positivi è pari a 47654 (valore più elevato dall’inizio della pandemia).

Le persone in isolamento domiciliare sono invece 45996.

I ricoverati negli ospedali siciliani sono 1658, di cui 227 in terapia intensiva. Nella settimana appena conclusa si sono registrati 121 nuovi ingressi in terapia intensiva. Un dato in crescita rispetto alla settimana scorsa. Il numero dei guariti, che sale a 78872, è cresciuto di 7557 unità. La percentuale dei guariti è pari al 60%.

Il numero dei deceduti, pari a 3226, è aumentato di 237 persone.

Il presidente Musumeci ha detto che saranno giorni decisivi per capire se la Sicilia possa subire un allentamento delle misure. I dati lasciano ben sperare ma “serve responsabilità”, ha detto il governatore che ha chiesto ai Prefetti di potenziare la presenza delle forze dell’ordine nel territorio. “Una minoranza di siciliani indisciplinati”, ancora non ha capito che le regole vanno rispettate.

Il ritardo dei vaccini

Ciò che preoccupa è il ritardo delle concmsegne del vaccino. Il rischio vero è quello di far scivolare in avanti di almeno un mese, se non di più, la campagna vaccinale. E così il traguardo previsto per fine settembre può già essere spostato alle porte di novembre.

Musumeci ieri ha avanzato l’ipotesi di requisire i vaccini delle multinazionali

«Durante la prima fase della emergenza pandemica, ai confini degli Stati si requisivano materie prime, mascherine e ventilatori. Oggi mi chiedo: perché non si pensa a requisire le fiale dei vaccini prodotte nei Paesi dell’Unione Europea? Non vorrei che, mentre oltreoceano il nuovo presidente Biden si dice pronto ai “poteri della guerra” per la produzione dei vaccini, dalle parti nostre vi sia un atteggiamento remissivo nei confronti di multinazionali che non possono produrre da noi, firmare contratti con impegni precisi e poi, magari (ma spero non sia così!), vendere a prezzi maggiori dove meglio conviene. Requisire i vaccini delle multinazionali: è questo che gli italiani si aspettano». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci