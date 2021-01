Piromani come mafiosi, in Sicilia scatterà il sequestro dei beni

Sequestro di beni per gli incendiari in Sicilia trattati come mafiosi

La proposta di Legge arriva all’Ars

Tanti gli incendi che colpiscono ogni estate la Sicilia

Piromani trattati come mafiosi e corrotti. Una proposta che potrebbe ben presto diventare Legge in Sicilia.

Chi sarà sorpreso ad appiccare incendi boschivi in Sicilia potrà pagarla a caro prezzo. Oltre al processo penale, infatti, potrebbe subire anche il sequestro dei beni, proprio come accede oggi nei confronti di affiliati a cosa nostra e a chi di macchia di reati contro la Pubblica amministrazione.

Piromani come mafiosi

Il sequestro e la confisca dei beni, già prevista per i reati di mafia e corruzione, anche per chi incendia il patrimonio boschivo mettendo in pericolo l’incolumità pubblica. A provare questa strada con lo scopo di aggiungere un ulteriore deterrente alla detenzione prevista dall’articolo 423 bis del codice penale (da 4 a 10 anni di carcere) è la Regione siciliana.

L’incendio della Moarda ad Altofonte, una ferita aperta

Ogni anno gli incendi deturpano il paesaggio e distruggono migliaia di alberi, portando non solo desertificazione ma anche ad un aumento del rischio idrogeologico. Emblematico è il caso della Moarda, tra Monreale, Altofonte e Piana degli Albanesi. In estate centinaia di ettari sono andati in fumo a causa della mano di incendiari rimasti senza una identità.

La proposta di Attiva Sicilia elaborata da giuristi e avvocati

La proposta parte dal gruppo parlamentare di Attiva Sicilia, gli ex deputati M5s che hanno lasciato il movimento qualche tempo fa. I parlamentari hanno depositato un disegno di legge voto, che è all’esame della commissione Ambiente dell’Ars e che, secondo quanto circola in ambienti politici, potrebbe trovare in aula il parere favorevole del governo Musumeci. Al testo hanno lavorato giuristi e avvocati. Facendo leva sull’art. 18 dello Statuto siciliano, il ddl prevede «l’applicazione della pena pecuniaria, il sequestro e la confisca dei beni per i reati di cui agli articoli 422, 423 e 423 bis cp, nonché l’utilizzo di mezzi di sorveglianza militari per la identificazione dei colpevoli e il monitoraggio dei siti».

Dopo l’eventuale approvazione all’Ars, il ddl sarà trasmesso al Parlamento nazionale per l’esame delle due camere. La Sicilia l’anno scorso ha avuto il record di incendi: sono stati 8.637. In Puglia 6.872, nel Lazio 5.288 nel Lazio, 3.479 in Campania, 3.175 in Calabria e 1.378 in Sardegna.