Omicidio di Roberta Siragusa, fermato per omicidio Pietro Morreale

Pietro Morreale è stato fermato perché indagato per l’omicidio della fidanzata Roberta Siragusa. Il 19enne dovrà rispondere anche di occultamento di cadavere.

Anche se continua a dichiarare la sua innocenza davanti al PM e ai Carabinieri di Termini Imerese, la Procura lo ritiene il sospettato numero uno. Fino all’alba è stato tenuto sotto interrogatorio del 19enne.

Pietro Morreale non confessa l’omicidio

Non ha confessato l’omicidio come era, invece, trapelato inizialmente ma ha solo indicato il luogo in cui si trovava il cadavere. Allora chi ha ucciso Roberta Siragusa? Vanno avanti le indagini affidate ai Carabinieri del gruppo Monreale. Ora però la Procura lo sottopone a fermo.

Il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e il sostituto Giacomo Barbara stavano valutando se fermare il giovane che ieri mattina si è presentato in caserma e ha portato i militari nel luogo del delitto. Intanto si attende l’autopsia sul corpo della giovane che si trova nel reparto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Stamani la decisione.

Due famiglie normali, due famiglie di lavoratori

I due fidanzati erano studenti Roberta Siragusa, 17 anni compiuti ad agosto, frequentava l’Alberghiero di Caccamo, dove viveva con i genitori e con il fratello maggiore. Suo padre è un operaio, la madre lavora in un’impresa di pulizie all’ospedale di Termini Imerese.

La sua passione era la danza. Roberta da un anno era fidanzata con Pietro Morreale. Anche lui frequentava l’Alberghiero.

Due figli di due famiglie come tutte le altre. “Pietro le voleva molto bene – riferisce una conoscente al Giornale di Sicilia – ma forse il suo era un amore morboso”. Nei mesi scorsi la ragazza ha lasciato senza una spiegazione la scuola di danza che tanto amava. Pietro va spesso a casa di Roberta, escono insieme e talvolta passano il tempo davanti al portone di casa.

Le indagini del gruppo Carabinieri di Monreale

Pietro Morreale non ha confessato il delitto. La ragazza è stata ritrovata dopo che il giovane si è presentato ai Carabinieri indicando loro il luogo. Un burrone. Il profilo Facebook di Pietro, è stato invaso da centinaia di messaggi, un vero e proprio linciaggio sui social.

Intanto continuano le indagini. E’ andato avanti per tutta la notte e si e’ concluso solo all’alba l’interrogatorio di Pietro Morreale. Davanti al sostituto procuratore della Repubblica di Termini Imerese Giacoma Barbara, che coordina l’inchiesta, il giovane avrebbe continuato a negare di essere il responsabile della morte della fidanzata. Ieri sera l’avvocato Giuseppe Di Cesare, che assiste Morreale, aveva detto: “Il mio assistito non ha confessato né al Pm né ai carabinieri”.

Prima di Morreale il magistrato aveva voluto ascoltare una decina di giovani che aveva partecipato sabato sera, insieme alla coppia di fidanzati, a una festa in una villa nella zona di Monte San Calogero nelle campagne di Caccamo, a poca distanza dal luogo in cui e’ stato recuperato il cadavere della ragazza. I testimoni hanno parlato di un litigio per questioni di gelosia tra i due fidanzati, che si sarebbero allontanati intorno alla mezzanotte dalla casa di campagna. Roberta aveva infatti assicurato ai genitori che sarebbe rientrata entro l’una di notte. Quando domenica mattina i genitori si sono accorti che la figlia non era in casa e che non rispondeva al cellulare sono andati dai carabinieri, poco dopo si e’ presentato in caserma anche il fidanzato.