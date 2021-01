Incidente a Giuliana, meccanico in gravi condizioni

Un meccanico di Giuliana grave in ospedale. Sarebbe vittima di un incidente sul lavoro ma indagano i Carabinieri.

Un meccanico di Giuliana, di 52 anni è ricoverato in gravi condizione al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. L’incidente sul lavoro sarebbe avvenuto in un deposito in contrada Senia. Secondo le prime ricostruzioni un’auto gli è finita addosso ferendolo alla testa mentre lavorava.

Il sindaco del paese chiama il 118

A chiamare i soccorsi è stato il sindaco di Giuliana, Francesco Scarpinato. “L’elisoccorso ha portato l’operaio in ospedale a Palermo – dice – Non so cosa sia successo. Sulla dinamica non posso essere preciso”. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Corleone. “Le condizioni del paziente – spiegano i medici – sono molto serie. Ha diversi traumi. La prognosi è riservata”.

Sull’episodio indagano i Carabinieri.