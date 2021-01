Famiglia di Palermo a C’è Posta per te, debiti e figli di serie B (VIDEO)

Palermitani a C’è Posta per te. Giuseppe e Chiara vengono chiamati dai genitori di lei dopo una lite di famiglia. La storia della famiglia di Palermo a C’è Posta per te è quella di Teresa e dei figli Vincenzo, Veronica e Chiara.

La storia della famiglia di Palermo a C’è Posta per te

Si apre la busta. Giuseppe, il genero, è in lacrime. La mamma dice in lacrime alla figlia Chiara: “Mi sei mancata, sono 10 anni che non ci vediamo. Fammi vedere i nipotini, apri la busta e non soffriamo più”. Cerca anche di convincere il genero a fare pace.

Il fratello: “Ti ho sempre amato, ci manchi. Sono 10 anni che non ci vediamo. Perdonatemi”. La sorella: “Ci manchi, ero la tua seconda mamma. Manchi alle nipoti. La mamma piange per te. Dimentichiamo tutto e ricominciamo”.

Una lite di famiglia nata da una telefonata in cui veniva detto detto che Giuseppe era stato visto un giro con un’altra ma non solo, la lite anche a causa di sospette disparità tra fratelli e debiti. La figlia parte per una città del Veneto e i rapporti di spezzano.

“Lei è una persona anaffettiva – dice Chiara parlando della madre -, mi hanno fatto passare una vita di guai. Ho rinunciato ai miei sogni per colpa loro”. “Vogliono salvarsi la faccia”, aggiunge Chiara.

Debiti e figli di serie B

La storico programma di Maria De Filippi continua con le peripezie della famiglia. Ormai da 10 anni non hanno più rapporti i familiari e i rapporti sono ormai logori.

I rapporti iniziano a logorarsi, ancora di più quando Teresa dà i soldi ottenuti dalla vendita di un villino a Vincenzo, in difficoltà economiche. Chiara e Giuseppe, contrariati per la scelta, si trasferiscono da Palermo a Vicenza e decidono di non parlare più con la famiglia. I due entrano in studio ma all’apertura della busta Chiara rimane impassibile.

Mamma Teresa e i fratelli cercano di convincerla a ricongiungersi in tutti i modi. Ma le parole di Teresa non fanno breccia nel cuore della figlia. “Provo rabbia per tutto quello che mi hanno fatto. Lei non è mai stata una mamma presente. Mi hanno lasciata in un mare di guai, ricevo ancora le cartelle esattoriali”.

Il no della figlia alla pace

Maria De Filippi prova a mettere la buona tra i palermitani a C’è Posta per te ma ogni tentativo appare inutile. “Mia madre non è mai stata presente con me. Vincenzo era il figlio di serie A”.

Così Maria chiede se chiudere o no la busta. La risposta è scontata. Chiudi la busta e la famiglia palermitana si divide. Irremovibile la scelta di Chiara e Giuseppe che tornavo nel Vicentino: “Ho già la mia famiglia dice lei”. “Quando vogliono possono venire”, risponde la madre mentre esce dallo studio di C’è Posta per te.