Roberta uccisa e bruciata, il legale del fidanzato: “Non ha confessato”

Pietro Morreale non ha confessato l’omicidio di Roberta Siragusa, la 17enne trovata morta a Caccamo questa mattina dopo che il giovane avrebbe indicato il luogo in cui si trovava il corpo. Lo ha detto l’avvocato di Morreale all’Ansa.

Il fidanzato non avrebbe confessato l’omicidio

“Il mio assistito non ha confessato, nè ai carabinieri nè al Pm. Non c’è al momento alcun provvedimento nei suoi confronti, perchè io avrei dovuto saperlo”. Queste le parole di Giuseppe Di Cesare, che insieme ad Angela Maria Barillaro difende il diciannovenne che questa mattina è arrivato alla stazione dei Carabinieri con il padre.

Il giovane è ancora nella caserma dei carabinieri di Termini Imerese dove si stanno svolgono gli interrogatori da parte del Pm Giacomo Barbara. “L’unica cosa certa – ha aggiunto il legale – è che il mio assistito questa mattina si è presentato insieme al padre dai carabinieri e che ha consentito di far ritrovare il cadavere della fidanzata”.

In questo momento, secondo quanto trapela, sarebbero ancora in corso gli interrogatori degli amici della coppia che avrebbero partecipato alle festa svoltasi ieri in una villetta nelle campagne di Caccamo, non lontano dal luogo dove è stato poi ritrovato il cadavere della ragazza.

Dichiarazioni confuse di Pietro Morreale

Il diciannovenne avrebbe fatto delle dichiarazioni confuse, in parte contraddittorie agli investigatori. Anche gli amici delle coppia sono stati sentiti dai Carabinieri.

Intanto la città di Caccamo è sotto choc. Roberta e Pietro erano molto conosciuti in paese. Su Facebook le foto della loro storia.

A Caccamo sarà lutto cittadino. Nicasio Di Cola dice su Facebook: “Sono stato a casa della ragazza trovata nel burrone, ho incontrato i genitori. Per la nostra comunità è un giorno tristissimo. Questa notizia ha sconvolto tutti. Conosco entrambe le famiglie. Sono tutte e due dedite al lavoro e i genitori hanno sacrificato tutta la loro vita per far crescere in modo onesto e leale i loro figli”. Il primo cittadino racconta che i due fidanzati erano insieme ieri sera: “So che si trovavano insieme ad altri amici. Poi non si capisce come possa essersi scatenata questa inspiegabile e assurda tragedia”.