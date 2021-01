Il Covid non frena nel Palermitano, la mappa dei contagi in ogni Comune

La città metropolitana di Palermo ha comunicato i dati dei contagi da coronavirus in città e nell’area metropolitana. A Palermo sono 11.748 i soggetti attualmente positivi, con una variazione assoluta di +132 rispetto al giorno precedente, ed una variazione percentuale pari a +1,1%. Il numero di positivi in città si attesta al 17,86 per mille abitanti, mentre, complessivamente, nella città metropolitana di Palermo, sono 15.135 gli attuali positivi.

E ieri Palermo si è piazzata di nuovo in testa al contagio tra tutti i capoluoghi siciliani con 506 casi registrati. Lo dice il bollettino di ieri del Ministero della Salute. In provincia i casi sono in aumento un po’ ovunque. Di seguito il report completo di tutti i comuni della provincia di Palermo, aggiornato alla sera del 19 gennaio e curato dall’Ufficio statistica del Comune sulla base dei dati forniti dalla ASP.

Alia 2

Alimena 1

Aliminusa 3

Altavilla Milicia 41

Altofonte 48

Bagheria 467

Balestrate 29

Baucina 2

Belmonte Mezzagno 288

Bisacquino 21

Blufi 1

Bolognetta 119

Bompietro 2

Borgetto 19

Caccamo 19

Caltavuturo 5

Campofelice di Fitalia O

Campofelice di Roccella 46

Campofiorito 1

Camporeale 28

Capaci 76

Carini 236

Castelbuono 3

Casteldaccia 83

Castellana Sicula 4

Castronovo di Sicilia 107

Cefalà Diana O

Cefalù 13

Cerda 76

Chiusa Sclafani 1

Ciminna 12

Cinisi 28

Collesano 14

Contessa Entellina O

Corleone 40

Ficarazzi 117

Gangi 102

Geraci Siculo 7

Giardinello 5

Giuliana 1

Godrano O

Gratteri O

Isnello 1

Isola delle Femmine 29

Lascari 3

Lercara Friddi 7

Marineo 11

Mezzojuso 4

Misilmeri 177

Monreale 198

Montelepre 5

Montemaggiore Belsito O

Palazzo Adriano 4

Palermo 11748

Partinico 139

Petralia Soprana 25

Petralia Sottana 8

Piana degli Albanesi 82

Polizzi Generosa 19

Pollina 2

Prizzi 1

Roccamena 8

Roccapalumba 16

San Cipirello 39

San Giuseppe Jato 20

San Mauro Castelverde O

Santa Cristina Gela O

Santa Flavia 174

Sciara 30

Scillato 2

Sclafani Bagni O

Termini Imerese 46

Terrasini 28

Torretta 18

Trabia 26

Trappeto 5

Ustica

Valledolmo O

Ventimiglia di Sicilia O

Vicari 4

Villabate 177

Villafrati 12

Città Metropolita di Palermo 15135