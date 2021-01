Altofonte, intimidazione al capo dell’ufficio tecnico

Sarebbe da interpretare come un atto di intimidazione il taglio delle ruote al capo dell’ufficio tecnico del Comune di Altofonte.

Salvatore Butera, architetto responsabile dell’ufficio tecnico del Comune in provincia di Palermo, ha trovato, uscendo dal luogo di lavoro, i copertoni della sua auto squarciati. Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri della Stazione di Altofonte.

Nei confronti del dipendente comunale è arrivata una pioggia di solidarietà. “Ho appena appreso del vile gesto subito dall’architetto Butera – dice il sindaco di Altofonte, Angela De Luca -. Esprimo profondo sdegno x questo ignobile atto. Sia io personalmente che tutti i cinque assessori siano al fianco dell’architetto. Ciò che viene fatto ad un dipendente comunale colpisce tutta la comunità”.

Solidarietà anche dal gruppo consiliare “Insieme per Altofonte”, che esprime viva preoccupazione e totale solidarietà all’architetto Butera e alla sua famiglia. “Butera in questi anni ha sempre svolto il suo ruolo con dedizione e impegno, applicando solamente leggi e regolamenti. Evidentemente questo nel 2020 per qualcuno è ancora un tabù.

Abbiamo già sentito il Presidente del Consiglio Comunale per concordare la convocazione immediata di un consiglio comunale straordinario, per manifestare pieno sostegno all’architetto Butera nella sede deputata”.