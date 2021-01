Dramma in Sicilia, giovane 22enne si lancia dalla finestra

Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi atterriti di alcuni passanti che non hanno potuto fare altro che chiamare i soccorsi. Un giovane si è lanciato dalla finestra della sua casa, un gesto su cui indagano adesso le forze dell’ordine. Frutto forse di tempi bui, legati alla situazione di incertezza che vive il mondo intero. Una nuova tragedia nel Ragusano con un altro suicidio in pochi giorni.

La vicenda si è svolta questa mattina a Vittoria dove ragazzo di 22 anni si è lanciato dalla finestra della sua abitazione. Una tragedia che si è consumata intorno alle 9, all’angolo di via Leopardi. Il ragazzo si sarebbe lanciato volontariamente dal terzo piano della sua abitazione schiantandosi al suolo. Sarebbe morto sul colpo. Residenti e passanti si sono precipitati per capire se il giovane fosse ancora in vita, intanto hanno hanno allertato i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare la morte.

Il 12 gennaio scorso la provincia di ragusa era stata scossa da un altro caso simile. Una ragazza si è tolta la vita con le stesse modalità a Comiso. A nulla è servita la corsa in ospedale e la richiesta di intervento dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, la vittima è morta all’arrivo in ospedale.