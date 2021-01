Sicilia verso la zona rossa, 2.000 positivi in 24 ore e nuovi focolai

Record di contagi in Sicilia che va verso la zona rossa. Sono 1913 i casi in 24 ore, è record assoluto. Lo dice il bollettino del Ministero della Salute. Quaranta i morti, numero che non si raggiungeva da novembre.

Impennata anche di ricoveri, ben 44, di cui uno in terapia intensiva. Sono 14.242 i tamponi positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 616. Ieri i positivi erano stati 12.532 e i morti 448.

La distribuzione nelle province vede Palermo che torna in testa al contagio con 582 casi, Catania con 486, Messina 331, Trapani 231, Caltanissetta 123, Agrigento 52, Enna 46, Ragusa 41, Siracusa 21.

Si registrano tanti nuovo focolai in strutture sanitarie ed Rsa. Un focolaio è stato registrato nel reparto di ortopedia dell’ospedale Civico di Palermo, come denunciano i sindacati. Un altro focolaio a Piana degli Albanesi. Tre operatori e sette pazienti della RSA di Piana degli Albanesi sono risultati positivi al covid-19. La struttura è stata, già, sanificata, e prosegue la regolare attività per tutti gli altri 30 degenti negativi al test.

I sette pazienti positivi, tutti asintomatici, sono stati, invece trasferiti nella RSA Covid di Borgetto, mentre gli operatori positivi (due asintomatici ed uno paucisintomatico) si trovano in isolamento domiciliare.

La citta di Gela, inoltre, oggi sarà dichiarata zona rossa per la presenza di 800 casi di Covid19. Soffrono gli ospedali della provincia di Palermo dove non c’è più un posto libero in corsia per l’impennata dei casi riscontrati nell’ultima settimana: solo ieri sono stati 451 confermando il trend che si mantiene stabilmente sopra quota 400.