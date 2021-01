Zona arancione in Sicilia, che cosa si può fare e cosa no

Resta il coprifuoco in Zona arancione. Significa che è consentito spostarsi dalle ore 5 del mattino fino alle 22.

Gli spostamenti in zona arancione sono consentiti solo all’interno del proprio Comune di residenza. Consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni fino a 5mila abitanti in un raggio di 30km senza poter andare nei Comuni che sono capoluogo di provincia (Palermo ad esempio).

Chiusi i bar e i ristoranti. Consentito l’asporto fino all 22 e la consegna a domicilio è possibile sempre. I negozi restano aperti fino alle 21.00.

Per chi arriva in Sicilia, in Zona arancione, vige l’obbligo della registrazione al sito www.siciliacoronavirus.it e l’obbligo di tampone.