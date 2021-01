Sicilia è zona arancione per il Governo, Musumeci per la zona rossa

La Sicilia è zona arancione secondo il ministro per la Salute. Potrebbe però diventare rossa su disposizione della Regione. La decisione entro questa sera quando il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci potrebbe formare una nuova ordinanza.

Il ministro della Salute Roberto Speranza intanto ha deciso di collocare la Sicilia nella fascia arancione insieme a Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Ma per la Sicilia, in serata, potrebbe anche arrivare la decisione del Governo regionale che potrebbe stabilire la zona rossa, così come indicato dal Comitato tecnico scientifico. L’indice rt è ora a 1,04.

Il previsione c’è un’altra stretta imposta dalla regione. La Sicilia dunque potrebbe passare direttamente in zona rossa visto che i tecnici regionali, sulla base dell’alto tasso dei contagi, hanno suggerito un provvedimento simile della durata di 3 settimane al presidente Nello Musumeci, nonostante comunque, al momento non ci sia sofferenza nelle terapie intensive.