Zona rossa in Sicilia, il Cts lo chiederà a Musumeci

Il CTS regionale chiederà provvedimenti più restrittivi per la Sicilia. Una relazione durissima quella che riceverà il presidente della regione Nello Musumeci e la squadra di governo. L’impennata esponenziale della curva dei contagi e la riapertura di tutte le scuole, comprese quelle primarie e secondarie di primo grado preoccupano gli esperti del pool siciliano.

Ieri si è svolta la riunione tra il CTS e i sue assessori Razza e Lagalla che hanno rappresentato l’esigenza di conoscere, sulla base dei dati tecnico-scientifici in possesso dello stesso Cts, i potenziali elementi di rischio sanitario connessi alla eventuale riapertura in presenza delle scuole superiori, a partire dal prossimo undici gennaio. Il Cts, anche alla luce dell’esigenza di armonizzare la specifica richiesta con le ulteriori proposte di mitigazione diffusiva del contagio, ha assicurato, nel continuare i lavori in sede tecnica, che entro oggi sarà fornito un formale parere. Possibile che la scuola non venga riaperta e che si prosegua con la didattica a distanza. Possibili anche nuove restrizioni in tema di spostamenti.

Intanto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si dice pronto a chiudere le scuole a Palermo. “Siamo nuovamente nella situazione di qualche mese fa, quando sono stato costretto a sospendere un provvedimento già pronto ancorché di dubbia legittimità per le scuole di competenza comunale”.

“La scuola è importante, certamente – ha aggiunto – , ma non possiamo per questioni di principio provocare una strage”. “Lo stesso vale – ha aggiunto Orlando – per le attività economiche per le quali torniamo a chiedere interventi adeguati. Non è inoltre accettabile continuare a bloccare la capacità dei Comuni di rendere servizi essenziali per vincoli e limiti di spesa che altri paesi europei hanno sospeso e che in Italia continuano a essere vigenti”.“Non sono tollerabili – ha poi sottolineato il sindaco di Palermo – impuntature di burocrazie di Palazzo che sembrano vivere fuori dalla attuale realtà”. “Se è emergenza – ha concluso – si adottino provvedimenti di emergenza che tutti gli altri paesi europei hanno già adottato. Non vi è più tempo da perdere”.

Il Partito Democratico chiede l’istituzione di una zona rossa in Sicilia. «In questo scenario, invece di perdere tempo con il rimpasto più discriminante della storia della politica siciliana, cosa aspetta Musumeci ad emettere misure più restrittive, dichiarando zona rossa tutta la Sicilia?. Lo ha detto Marco Guerriero, componente della segreteria regionale del Pd siciliano.