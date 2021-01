La Sicilia verso la Zona Rossa, Il CTS a Musumeci: “Chiudi tutto per 3 settimane”

La Sicilia sull’orlo della zona rossa. Lo hanno chiesto ufficialmente gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico in un parere inviato al presidente della Regione, Nello Musumeci. La terza ondata sembra essere arrivata in Sicilia, gli ospedali sono sempre più in affanno e i dati dei contagi restano sempre più preoccupanti.

Così la Sicilia in pochi giorni potrebbe diventare area rossa per tre settimane. Il Comitato tecnico scientifico, secondo le indiscrezioni che trapelano, dopo le due riunioni di ieri e oggi avrebbe già definito la relazione da dare al governatore Nello Musumeci, in considerazione dell’alto tasso di contagi degli ultimi giorni nell’Isola. Non si escludono misure diversificate in relazione all’estensione dell’epidemia. Ora la parola spetta alla politica.

Il Presidente della Regione nelle prossime ore, forse in serata, potrebbe già decidere per lo stop alla scuola. Il provvedimento è stato già preso in solitaria dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando. “È necessario – dichiara Orlando – adottare ogni utile provvedimento che serva a limitare le esigenze di spostamento e il rischio di assembramenti e in qualità di sindaco ho appena firmato quello che mi è, allo stato, possibile adottare.

Restiamo in attesa che dai governi nazionale e regionale arrivino indicazioni chiare e univoche su come affrontare questa nuova ondata. Una nuova ondata che è la conseguenza di comportamenti purtroppo spesso superficiali delle scorse settimane; comportamenti che è necessario evitare e, ove possibile, prevenire e contrastare perché al più presto possa finire questo incubo che ha provocato troppi lutti, troppe sofferenze”.

Inoltre nell’ultima settimana la Sicilia ha avuto il maggior incremento dei nuovi casi da Coronavirus rispetto a quasi tutte le altre regioni italiane. È il dato che emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe riferito al periodo fra il 29 dicembre 2020 e il 5 gennaio 2021. Un aumento del 9% rispetto alla settimana precedente, peggio in termini percentuali ha fatto solo il Veneto (9,8%).

In sofferenza anche gli ospedali dell’Isola. Ad oggi sono 1.228 i ricoverati per Covid in regime ordinario e 196 quelli in terapia intensiva. Numeri che fino a metà dicembre erano in flessione e che subito dopo il Natale hanno ripreso ad aumentare.