Covid19, seconda vittima a Corleone

A Corleone arriva la altra triste notizia del secondo cittadino morto a causa del Covid. Lo ha confermato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicolò Nicolosi questa mattina attraverso un breve comunicato. La nota informa la cittadinanza di Corleone che in città è arrivata un’altra brutta notizia che parla di un decesso per Coronavirus.

“Si informa la cittadinanza che da poco è giunta la triste notizia del secondo decesso per Covid a Corleone. Per rispetto della privacy, non possono essere forniti ulteriori dettagli. Tutta l’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale partecipano al dolore della famiglia e a quello della comunità corleonese”. Questo quanto riportato dal sindaco.

Ieri, inoltre, è stato registrato un nuovo caso di Coronavirus a Corleone. Si è anche reso necessario un altro ricovero in ospedale. Sono 34 gli attuali positivi, 5 i corleonesi ricoverati e 124 i guariti.