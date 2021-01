Si schianta davanti ai genitori, muore a 14 anni Andrea Alabiso

Un 2021 che inizia nel peggiore dei modi. Ieri sera un altro incidente stradale ha spezzato la vita di un giovanissimo. Andrea Alabiso, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Aveva solo 14 anni.

Il ragazzo si trovava in sella alla sua moto ma avrebbe perso il controllo finendo contro un palo dell’illuminazione. La tragedia si è consumata a Comiso in via Biscari. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare la sua giovane vita. Andrea è morto dopo che il 118 lo ha caricato in ambulanza, durante la corsa in ospedale. Un dramma che si è consumato davanti agli occhi dei genitori del ragazzo che si trovavano in auto e che lo seguivano.

Una notizia terribile quella che in pochi minuti è giunta tra le famiglie che conoscevano Andrea. Il ragazzo era uno studente del liceo scientifico Giosuè Carducci di Comiso, la sua città. Era appassionato di calcio tanto che militava tra i Giovanissimi della squadra cittadina. Aveva fatto parte anche dei gruppi scout di Comiso.

La scomparsa del giovane ha scosso la comunità di Comiso tanto che il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. “La notizia della improvvisa, tragica, scomparsa di Andrea Alabiso colpisce particolarmente la nostra comunità cittadina, già fortemente provata dall’attuale congiuntura”. Questo ha detto il sindaco Giuseppe Alfano. “L’amministrazione comunale tutta si stringe ai familiari, cercando di lenire il dolore senza fine delle famiglie Alabiso ed Elia. Chiunque può dedichi una preghiera, un momento di riflessione, un pensiero a questo giovane virgulto, impegnato nello sport, innamorato della vita, come è giusto e naturale, soprattutto alla sua età”.

“L.A.S.D. Città di Comiso oggi ha perso un piccolo grande campione, il nostro Andrea Alabiso ha lasciato il campo verde arancio per raggiungere il campo di Dio dove insegnerà agli angeli a calciare un pallone. A soli 14 anni si è spenta la vita di un grande giocatore ma soprattutto di un grande ragazzo sempre sorridente, pronto a vincere ma soprattutto pronto a scherzare con gli altri. Che la terra ti sia lieve piccolo angelo, sappiamo che anche da lassù continuerai a tifare con noi e a sventolare la bandiera verde arancio”.