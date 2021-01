Orlando pronto a chiudere le scuole, “Evitiamo la strage”

Il sindaco di Palermo si dice pronto a chiudere le scuole comunali, in contrasto a quanto deciso dal Governo nazionale. L’apertura delle scuole è prevista per giorno 8 al 50% ma sono molti i dubbi.

“Siamo nuovamente nella situazione di qualche mese fa, quando sono stato costretto a sospendere un provvedimento già pronto ancorché di dubbia legittimità per le scuole di competenza comunale”. Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

“La scuola è importante, certamente, ma non possiamo per questioni di principio provocare una strage. Lo stesso vale per le attività economiche per le quali torniamo a chiedere interventi adeguati. Non è inoltre accettabile continuare a bloccare la capacità dei Comuni di rendere servizi essenziali per vincoli e limiti di spesa che altri paesi europei hanno sospeso e che in Italia continuano a essere vigenti”.

“Non sono tollerabili impuntature di burocrazie di Palazzo che sembrano vivere fuori dalla attuale realtà.Se è emergenza si adottino provvedimenti di emergenza che tutti gli altri paesi europei hanno già adottato. Non vi è più tempo da perdere”.

Dello stesso avviso il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono. “Ritengo sia saggio, utile e doveroso che il governo nazionale si fermi a meditare sul tema della riapertura delle scuole, rinviando comunque ogni scelta all’esito della raccolta di quei dati che determineranno la zonizzazione dell’intero territorio.

È ancora il momento di difendersi”.