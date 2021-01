Contagi in pranzi e cene di Natale, crescono i positivi a Camporeale

Iniziano a salire i contagi dopo le feste di Natale e Capodanno. A Camporeale, piccolo centro della provincia di Palermo, sono 6 i nuovi contagi scoperti dopo alcune cene organizzate in occasione delle festività. Lo ha confermato il primo cittadino Gigi Cino. Oggi sono 6 soggetti positivi al Covid-19 – dice il sindaco -. Alcuni soggetti sono risultati positivi al test rapido e ora attendiamo il risultato del molecolare. Pare che il tutto abbia avuto origine dopo alcuni pranzi e cene in famiglia, in occasione delle festività natalizie”.

“Se un soggetto inconsapevolmente contagiato continua a trascorrere normalmente la propria vita, incontrando parenti, amici, seguendo le proprie passioni e le proprie abitudini, come se non ci fosse alcun pericolo, il rischio, poi, sarà quello di far dilagare il virus, contagiando altre persone, altre famiglie.

Per questo, desidero raccomandare a tutti voi di prestare massima attenzione, per il vostro bene e per quello dei vostri cari”.

“Occorre molta serietà e rispetto scrupoloso di tutte le precauzioni, a partire dal distanziamento interpersonale e dall’uso delle mascherine. Invito tutti a non incorrere nella pratica della diffusione insensata di notizie false per rispetto di noi stessi. Atteniamoci tutti alle notizie ufficiali e facciamo la nostra parte rispettando tutte le misure per arginare i rischi”.