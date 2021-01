Vittima dei botti di Capodanno, Billy muore annegato

Una vittima dei botti di Capodanno è Billy, meticcio di media grandezza, che questa notte a Monreale è morto annegato in una piscina dopo eseere scappato. A farlo fuggire senza una meta i botti di Capodanno.

Billy, cane di 16 anni, ipovedente, è morto dentro una piscina di via Pietro Novelli, a Monreale, dopo essere scappato da una villetta di via Del Monte. Il povero animale, spaventato dal fitto lancio di petardi lanciati a mezzanotte, è fuggito ed è andato in strada. Dopo aver vagato, probabilmente ancora impaurito dai botti, si è rifugiato all’interno di una proprietà vicina ma è finito dentro una piscina non potendo più risalire.

Stamattina l’amara sorpresa dei proprietari che hanno trovato il cane senza vita nella piscina. “Grazie a voi bastardi piromani il nostro cane è morto”. Questo il commento dei proprietari di Billy che era stato adottato dopo aver perso la ex padrona a causa di una malattia. Billy era come un figlio, uno strazio averlo trovato senza vita.

Sul luogo del ritrovamento del cane sono arrivati anche i Carabinieri di Monreale.