Indice Rt sale a 0.93, nuove restrizioni dopo la Befana

Il 2020 si chiude con la crescita dei contagi che porteranno alla continuazione delle restrizioni per fasce anche nel 2021. Con un indice di trasmissione medio di 0.93 in crescita termina il 2020. Lo dice la bozza del nuovo monitoraggio Covid in Italia.

L’attenzione resta quindi alta visto che

“Continua il segnale di controtendenza nell’indice di trasmissione segnalato nelle due precedenti settimane nell’intero Paese”. Lo dice il testo.

L’indice Rt nel giro di due settimane è risalito da 0.86 a 0.93. Un campanello di allarme. In Sicilia il dato è perfettamente in linea con la media nazionale, l’indice infatti è al momento 0.93.

Ma ben 6 le Regioni con un Rt sopra 1 (Calabria 1,09, Liguria 1,07, Veneto 1,07, Basilicata 1,09, Lombardia 1, Puglia 1) e 3 con un indice molto vicino (Emilia 0,98, Friuli 0,96, Marche 0,99). L’incidenza settimanale è a 135 casi x 100 mila abitanti. Un valore che ancora rende difficoltoso il tracciamento dei contatti. Per questo il Governo nazionale manterrà inalterate le restrizioni che, anzi, potrebbero diventare più rigide in alcune aree del Paese.

Le misure potrebbero dunque essere inasprite subito dopo la Befana. Le feste potrebbero portare ad un altro repentino aumento dei contagi.

L’attuale situazione “desta particolare preoccupazione – si legge nel documento – e pertanto si esorta a considerare di applicare le misure previste, per i livelli di rischio attribuiti, anche oltre le scadenze attuali”.

“É complesso – affermano Iss e Ministero – prevedere l’impatto che potrebbe avere il periodo di feste natalizie, tuttavia le aumentate mobilità e interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagione potrebbero determinare un aumento rilevante della trasmissione di SARS-CoV-2. Nella situazione descritta, questo comporterebbe un conseguente rapido aumento dei casi a livelli potenzialmente superiori rispetto a quanto osservato a novembre in un contesto in cui l’impatto dell’epidemia sugli operatori sanitari, sui servizi e sulla popolazione è ancora significativamente elevato”.

Iss e Ministero confermano “la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi”.