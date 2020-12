Tragedia a Palermo, muore il re dei barman Ivan Buscaglia

Tragedia a Palermo per la morte di Ivan Buscaglia, noto bartender conosciuto come “Busca”. Ivan era uno dei barman più famosi e apprezzati di Palermo. Tantissimi i palermitani che hanno apprezzato i suoi cocktail.

Una morte improvvisa. Ivan aveva lavorato al Sea Club di Terrasini al Mob Disco Theatre di Carini, fino al Pacinotti’s e al 161, il locale di via Libertà.

Buscaglia era stato anche docente formando diverse generazioni di barman. Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook per la sua prematura scomparsa.

“Fin da ragazzini ricordo che quando giocavamo a pallone sotto casa, era sempre in prima linea per difendere i ragazzini dai bulli di turno”, ricorda un vecchio amico.

Numerosi i commenti sui social tra chi lo definisce un gran lavoratore, appassionato della sua professione, “serio, molto educato e sempre sorridente”.