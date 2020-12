A Palermo è in arrivo il vaccino anti-Covid, in viaggio dal Belgio

Il Vaccino anti-Covid arriverà domenica a Palermo, sarà il primo che giungerà in Sicilia dallo Spallanzani di Roma.

Nell’ ambito del V-day, previsto in tutta Europa, domenica 27 dicembre alle ore 11.30 presso il padiglione 24 dell’ospedale Civico di Palermo verrà somministrata la prima dose ‘siciliana’ del vaccino anti-covid. Sarà l’ora del V-Day, cioè il momento in cui in tutta Europa si inizierà a somministrare le prime dosi del vaccini Pfizer che è già in viaggio dal Belgio.

I vaccini saranno somministrati anche negli altri ospedali. Al Policlinico che ha già allestito 9 postazioni e alle 15,30 alla residenza sanitaria assistita di via La Loggia. Si continua nei tre giorni successivi anche a Villa Sofia-Cervello e Asp di Palermo, con delegazioni di dieci medici impegnati nei reparti Covid in arrivo da tutti gli altri ospedali della Sicilia.

Il vaccino arriverà fra Natale e il giorno di Santo Stefano all’aerostazione militare di Boccadifalco su un aereo della protezione civile. Da qui sarà scortato dall’esercito fino ai punti di destinazione.