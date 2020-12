Palermo, 23enne rapinato in via Libertà, nella borsa 25mila euro in contanti

Rapinato a Palermo dopo aver acquistato regali tirando fuori una somma di 25 mila euro. La vittima un ragazzo di 23 anni dopo essere uscito dal negozio Gucci di via Libertà. Aveva fatto acquisti di Natale in grande ma a qualcuno ha notato la scena e non ci ha pensato due volte a rapinare il giovane.

Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, aveva comprato regali di Natale pagando con un grosso rotolo di banconote ma è stato aggredito una volta uscito dal negozio Gucci di via Libertà. Il giovane di 23 anni arrivato in via Enrico Parisi è stato aggredito e rapinato. Il ragazzo avrebbe opposto resistenza, innescando una breve colluttazione con il rapinatore che lo avrebbe anche colpito con un pugno al volto. Il malvivente sarebbe riuscito a strappargli dalle mani la pochette dentro la quale c’erano oltre 25 mila euro.

Il giovane era andato nella boutique insieme ad alcune amiche, acquistando borse e accessori da regalare per Natale. Il giovane e le amiche, dopo le compere, sono usciti per raggiungere probabilmente la loro auto e tornare a casa. In quel momento è stato avvicinato da un uomo che gli ha scippato la pochette. Inutile il tentativo della vittima di reagire e opporsi alla rapina. Sono in corso indagini della Polizia per ricostruire l’accaduto e dare un nome al rapinatore.