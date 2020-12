Terremoto a Ragusa, ecco come la terra ha tremato (VIDEO)

Il video del terremoto di questa sera a Ragusa in cui si vede la terra tremare per qualche secondo. L’epicentro a 30 chilometri di profondità nella zona del Ragusano. Il terremoto è stato avvertito in numerose provincie siciliane, da Ragusa, zona dell’epicentro, fino a Palermo ed Agrigento. Gente in strada in numerosi paesi. Passeranno la notte in strada per paura di una replica del terremoto.

