Il Covid stermina famiglia siciliana, muoiono madre, padre e figlio di 40 anni

Il Covid-19 distrugge una famiglia intera in Sicilia. Dopo la madre e il figlio, muore anche il padre. La notizia aveva già fatto il giro del web nei giorni scorsi e parlava di una tragedia che si era già portato via la madre di 70 anni e il figlio di soli 40 anni. Oggi un’altra dolorosa notizia sconvolge la Regione, è morto anche il padre. Della famiglia resta ora solo un figlio, anche lui positivo al Covid ma non in pericolo di vita.

Così il Coronavirus ha stroncato un intero nucleo familiare a Messina. L’ultimo a perdere la vita dopo un lungo ricovero è stato il padre e marito un uomo di 77 anni ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Messina.

Si tratta del padre del quarantenne positivo morto nello stesso reparto una settimana fa, subito dopo la mamma, anche lei deceduta a causa del Covid-19, mentre l’altro figlio, pure lui contagiato, resta in quarantena domiciliare. Di questa dolorosa storia ne abbiamo già raccontato in un precedente articolo del 16 dicembre.

Come abbiamo raccontato, Vincenzo Crisafulli, il figlio aveva appena 40 anni. È morto in ospedale dopo 5 giorni dalla morte della mamma. Un dramma se si considera anche la giovane età di Vincenzo Crisafulli, impiegato della ditta di pulizie che opera all’ospedale Piemonte di Messina. Dopo la scoperta della positività, il quarantenne messinese era ricoverato nel reparto di terapia intensiva, lo stesso dove era deceduta la madre. In gravi condizioni c’era anche il padre che purtroppo non ce l’ha fatta. Una storia simile a quella di alcuni mesi fa che ha distrutto un intero nucleo familiare di Gela, dove a distanza di alcuni giorni, il Covid ha portato via la madre, il figlio e infine il padre.