Le prime dosi del vaccino al Civico di Palermo, arriveranno a Natale

È l’ospedale Civico di Palermo ad essere scelto come luogo simbolo per l’avvio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Il 27 dicembre anche a Palermo inizierà la somministrazione come avverrà in tutta Europa.

Al Civico i primi cinque medici saranno vaccinati. Saranno i primi in Sicilia. Sarà una giornata simbolica, quella della svolta nella lotta alla pandemia.

All’evento parteciperà anche la giunta regionale. Al Civico il vaccino arriverà il 25 dicembre, giorno di Natale, il 27 sarà somministrato.

Poi, dopo Capodanno giungeranno 129 mila dosi della Pfizer che serviranno a vaccinare gli operatori sanitari e i pazienti più fragili.

A vaccinarsi saranno operatori sanitari degli ospedali pubblici, dipendenti della sanità privata, medici di famiglia e loro collaboratori, medici e infermieri arruolati apposta per la pandemia, specializzandi e studenti del corso di Medicina generale, anziani e operatori delle residenze sanitarie assistite.

Il vaccino sarà somministrato in 36 strutture collocate in tutta la Sicila da 355 operatori. Dopo che arriveranno le altre dosi, la campagna sarà allargata a tutti i siciliani. Il vaccino sarà su base volontaria.

«Una splendida notizia. Avevamo auspicato l’arrivo dei vaccini entro la fine dell’anno. Il 27 dicembre si parte», commenta il premier Giuseppe Conte in un tweet.

Il vaccino è stato quindi giudicato efficace e sicuro e non sarà compromesso dalla variante inglese. «Al momento – ha sottolineato l’Ema – non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid. Per costringerci ad aggiornare il vaccino con i nuovi ceppi il virus deve cambiare in modo sostanziale. Per ora non siamo preoccupati. Possiamo garantire ai cittadini dell’Ue – spiega l’Ente Europeo- la sicurezza e l’efficacia di questo vaccino che soddisfa gli standard di qualità necessari».