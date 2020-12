Decreto Natale, si può andare nelle case private in area rossa

Il ministero degli Interni invia la circolare ai prefetti che dà le indicazioni sulle misure adottate con l’ultimo decreto legge. Arrivano altri chiarimenti sugli spostamenti nei giorni dell’area rossa.

“Dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi si applicano sull’intero territorio nazionale le misure previste per la cosiddetta “area rossa”, cioè i territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 4). Ne consegue che gli spostamenti sono consentiti ricorrendo “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute attestabili tramite autodichiarazione”.

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio 2021 si applicano sul’intero territorio nazionale le misure previste “per l’area arancione” cioè i territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 3)”. Ok agli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini”.

Si potrà andare nelle case private? Si.

Tra il 24 dicembre e il 6 gennaio è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno,in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone. Non fanno numero i minori e i disabili.

Il rientro a casa è sempre consentito.

Oltre allo spostamentoper raggiungere l’abitazione privata di destinazione deve intendersi consentito anche quello finalizzato al rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza, fermi restando i divieti di spostamento in orario serale e notturno.

“si raccomanda la consueta puntuale attenzione nell’assicurare la predisposizione di efficaci servizi volti a garantire la corretta osservanza delle misure, in particolare per ciò che riguarda i controlli lungo le arterie di traffico e in ambito cittadino, al fine di prevenire possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità ovvero situazioni di assembramento e di mancato rispetto del distanziamento interpersonale”.