Nuova variante Covid, tutti negativi i siciliani arrivati da Londra

I 134 passeggeri arrivati ieri con il volo Ryanair da Londra Stansed, sono risultati tutti negativi al Covid-19. Sono stati tutti sottoposti a test rapido una colta atterrati al Falcone Borsellino di Palermo ieri sera. Si è in attesa adesso anche del risultato del tampone molecolare. Intanto i passeggeri provenienti da Londra dovranno seguire la quarantena domiciliare.

Il provvedimento è stato reso necessario dopo la scoperta di un ceppo Covid più aggressivo dal punto di vista della rapidità di contagio ma, almeno secondo alcuni esperti, meno dannoso per la salute. L’Asp di Palermo non si è fatta trovare impreparata e ha avviato i dovuti controlli che, tra l’altro erano già in atto, nei porti, aeroporti e stazioni. I controlli sono stati eseguiti all’interno di un’area Covid dello scalo separata. I medici dell’Asp di Palermo e dell’Usmaf hanno eseguito il tampone.

Sono 1115 i cittadini che, dal 14 dicembre scorso hanno fatto ingresso nel territorio siciliano provenendo dal Regno Unito, di questi 636 hanno già effettuato il tampone molecolare (ovviamente negativo) prima di arrivare nell’Isola. Sono questi i dati dell’assessorato regionale alla Salute che sono già nella disponibilità dei Dipartimenti di prevenzione delle Asp per tutte le misure del caso contenute nella nuova ordinanza del ministro Roberto Speranza”, ha detto ieri sera l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, commentando le iniziative previste dal Governo nazionale circa la diffusione di una variante più aggressiva del Covid-19 che si sta propagando nel sud est dell’Inghilterra.