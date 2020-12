Covid19, a Palermo sbarcati tre positivi da Londra, altri due tamponi dubbi

Sono almeno tre i tamponi positivi scoperti tra i passeggeri arrivati Palermo da Londra ieri sera. Lo confermano i risultati dei tamponi molecolari eseguiti dopo i tamponi rapidi che erano risultati tutti negativi. Lo screening ha coinvolto tutti i 134 passeggeri arrivati con un volo Ryanair delle 20.45 a Punta Raisi.

Tre tamponi sono risultati positivi e altri due sono risultati dubbi. Dopo i tamponi rapidi, i successivi test molecolari hanno accertato la presenza di tre contagiati tra i passeggeri. Le tre persone positive ora sono in quarantena.

Il volo era decollato da Londra Stansted, con a bordo 134 passeggeri, di cui due bambini, più sei dell’equipaggio (4+2) . E’ l’ultimo volo dall’Inghilterra che arriverà a Palermo dopo lo stop imposto dal ministero della Salute.

“L’efficacia dei doppi controlli subito messa in atto dalla nostra organizzazione sanitaria in Aeroporto, ci ha consentito in poche ore di individuare con certezza al riscontro del tampone molecolare, 3 positivi e 2 dubbi – ha sottolineato il Commissario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa – ieri, oltre al volo proveniente da Londra, il lavoro è stato incessante con ben 2.999 tamponi rapidi e 3 positivi. Un lavoro che prosegue nell’interesse della collettività e di un sistema che in Sicilia sta fornendo un quadro chiaro su tutti i passeggeri in arrivo”.

Si ricorda che in base all’Ordinanza del Ministero della Salute, tutti coloro i quali si trovano nel territorio di Palermo e provincia e negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito, sono obbligati a comunicare l’avvenuto ingresso nel territorio al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Palermo da contattare ai seguenti numeri telefonici: 339 2929135 oppure 366 3485129. Gli interessati dovranno comunicare con urgenza anche tutti i contatti stretti avuti dal loro ingresso in Italia.