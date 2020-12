Tragedia in Sicilia, muore a 40 anni il medico Cristian Ilardi

Incredulità per la morte di un medico di 40 anni. La tragedia al Policlinico dove un altro medico perde la vita. È stato già celebrato il funerale di Cristian Ilardi, quarantenne, responsabile del reparto di Rianimazione del Policlinico di Catania.

Cristian Ilardi è morto dopo aver lottato contro una grave malattia. Non c’entra nulla il Covid-19. In tanti speravano in una ripresa delle sue condizioni di salute ma la situazione è precipitata tutto a un tratto. Ieri il commosso addio nel Duomo di Catania.

Lacrime e dolore per la morte del giovanissimo medico del Policlinico etneo. Una morte che ha commosso l’intera provincia. Il funerale di Cristian è stato trasmesso in diretta sui Social per garantire il rispetto delle prescrizioni anti Covid-19.

“Mannaggia Cristian, mannaggia! Hai fatto piangere tutti, in una Chiesa che pariva a festa da Santuzza. Tutta piena, di colleghi, di amici e parenti. E lo so, lo so, che avresti voluto vedere tutti ridere, lo ha detto anche la tua collega, ma che ti aspettavi, che volava in cielo una persona speciale come te e la gente che ti ha conosciuto non soffrisse per il distacco?”.“

“Cristian, lasci un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerti ed incontrarti, sarà impossibile dimenticarti. Porta il tuo splendido sorriso lassù”. Questo il messaggio del Nursid Caltanissetta dopo la morte di Cristian Ilardi, responsabile del reparto di Rianimazione del Policlinico di Catania.