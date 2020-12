Arrivati a Mazara i pescatori liberati in Libia, Musumeci: “Bentornati a casa” (VIDEO)

Sono sbarcati al porto di Mazara del Vallo i pescatori delle due imbarcazioni sequestrate per 108 giorni in Libia. Le autorità libiche li hanno rilasciati dopo alcune trattative dello Stato italiano. Dopo alcune formalità hanno preso il largo in direzione Mazara del Vallo. Si tratta dei pescherecci Medinea e Antartide.

Il loro arrivo nel boccaporto del Porto Nuovo è stato annunciato dalla sirena di una motovedetta.

I pescatori, durante la navigazione, hanno raccontato le settimane di prigionia a Bangasi, le violenze e le vessazioni subite ma ora sono a casa i pescatori e potranno riabbracciare le famiglie che lo attendevano con ansia e dolore.

“Bentornati a casa – scrive il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci -. Tutta la Sicilia vive con voi e con le vostre famiglie questa giornata di gioia”.

I pescatori sulle due imbarcazioni attraccate in banchina a Mazara del Vallo sono usciti sul ponte e hanno salutato i parenti e altri pescatori mandano baci con la mano da terra. Sulla banchina del porto di Mazara si vedono tre grappoli di palloncini che riproducono i colori della bandiera italiana.

I pescatori dovranno essere visitati e sottoposti al tampone per scongiurare il contagio da Covid-19. Sui pescherecci salirà un medico.